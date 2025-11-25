Президент Чехии критикует чрезмерное общение политиков через соцсети

Чешский президент Петр Павел во вторник раскритиковал современную тенденцию, когда политики обращаются к гражданам не через СМИ, а через собственные каналы, в частности социальные сети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Во время выступления на конференции Forum Media 2025 Павел сказал, что чрезмерная зависимость политиков от собственных каналов коммуникации приводит к искажению взгляда на мир.

"Представление информации на таком канале и таким образом мы можем с чистой совестью назвать пропагандой", – сказал он.

По мнению президента Чехии, если политик не обращается к более широкой аудитории через СМИ, а только через собственные каналы, он заставляет журналистов пользоваться этими каналами и тем самым участвовать в распространении возможной дезинформации.

Павел упомянул, среди прочего, утренние видео председателя партии ANO и возможного будущего премьер-министра Андрея Бабиша.

Он сказал, что, по его мнению, СМИ должны предоставлять больше пространства оппозиции, а сами граждане должны создать спрос на то, чтобы политики не боялись конфронтации мнений в СМИ.

Движение ANO Андрея Бабиша победило на парламентских выборах в Чехии 3-4 октября и формирует правительство с двумя правыми партиями – в частности антиевропейской SPD.

Чешский президент неоднократно выражал обеспокоенность потенциальным конфликтом интересов Бабиша, который является миллиардером и владельцем многих компаний в Центрально-Восточной Европе, если он станет главой правительства.