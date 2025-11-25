Міністр фінансів США: наступного року Трамп і Сі можуть провести до чотирьох зустрічей

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що наступного року може відбутися до чотирьох зустрічей між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Бессент заявив, що його тішать стосунки між лідерами країн, водночас він наголосив: Китай та США "завжди будуть конкурентами".

"Це природно. Але чи є речі, які ми можемо робити разом? Так", – сказав він.

Бессент зазначив, що Трамп може взяти участь у зустрічі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському місті Шеньчжень у листопаді 2026 року, крім запланованого державного візиту до Пекіна в квітні.

Також, за його словами, очікується, що Трамп також двічі прийме Сі в США наступного року, що дасть лідерам чотири потенційні можливості для особистого спілкування.

"Якщо протягом року відбудеться чотири зустрічі, я думаю, що це забезпечить велику стабільність у відносинах, а стабільність є корисною для американського народу і для світової економіки", – додав Бессент.

Нагадаємо, 30 жовтня Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

31 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасує всі мита на китайські товари, пов'язані з фентанілом, якщо Пекін посилить контроль за експортом цього наркотику та хімічних речовин, що використовуються для його виробництва.

На початку листопада Китай призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США. Окрім цього, Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що країна внесе зміни до переліку хімічних речовин, які є прекурсорами наркотиків, і вимагатиме ліцензії на експорт певних хімічних речовин до США, Канади та Мексики.