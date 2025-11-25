Министр финансов США: в следующем году Трамп и Си могут провести до четырех встреч
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в следующем году может состояться до четырех встреч между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.
Его слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".
Бессент заявил, что его радуют отношения между лидерами стран, в то же время он подчеркнул: Китай и США "всегда будут конкурентами".
"Это естественно. Но есть ли вещи, которые мы можем делать вместе? Да", – сказал он.
Бессент отметил, что Трамп может принять участие во встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском городе Шэньчжэнь в ноябре 2026 года, кроме запланированного государственного визита в Пекин в апреле.
Также, по его словам, ожидается, что Трамп также дважды примет Си в США в следующем году, что даст лидерам четыре потенциальные возможности для личного общения.
"Если в течение года состоятся четыре встречи, я думаю, что это обеспечит большую стабильность в отношениях, а стабильность полезна для американского народа и для мировой экономики", – добавил Бессент.
Напомним, 30 октября Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".
31 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменит все пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом, если Пекин усилит контроль за экспортом этого наркотика и химических веществ, используемых для его производства.
В начале ноября Китай приостановил запрет на экспорт некоторых материалов двойного назначения в США. Кроме того, Министерство торговли Китая объявило, что страна внесет изменения в перечень химических веществ, являющихся прекурсорами наркотиков, и будет требовать лицензию на экспорт определенных химических веществ в США, Канаду и Мексику.