До Києва прибула заступниця генсека НАТО

До Києва прибула заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга розповів, що обговорив із Шекерінською шляхи збільшення внесків в ініціативу PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для українських Сил оборони коштом країн-членів НАТО.

Також український міністр поінформував її про наслідки ударів РФ по Україні проти ночі 25 листопада та поділився пріоритетними потребами Києва в посиленні протиповітряної оборони та інших спроможностей.

За його словами, сторони погодилися, що російські удари суперечать мирним зусиллям, які просувають США та Дональд Трамп.

Вони також обговорили подальші кроки в мирному процесі.

Зазначимо, її візит відбувається на тлі того, як США та Україна на переговорах у Женеві вихідними підкоригували початкову пропозицію команди Трампа з 28 пунктів та розробили новий документ на 19 пунктів; найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що представлений адміністрацією Трампа 28-пунктний план щодо мирного врегулювання війни РФ проти України допоміг зблизити українські й американські позиції.