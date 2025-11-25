В Киев прибыла заместительница генсека НАТО

В Киев прибыла заместительница генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига рассказал, что обсудил с Шекеринской пути увеличения взносов в инициативу PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для украинских Сил обороны за счет стран-членов НАТО.

Также украинский министр проинформировал ее о последствиях ударов РФ по Украине в ночь на 25 ноября и поделился приоритетными потребностями Киева в усилении противовоздушной обороны и других возможностей.

По его словам, стороны согласились, что российские удары противоречат мирным усилиям, которые продвигают США и Дональд Трамп.

Они также обсудили дальнейшие шаги в мирном процессе.

Отметим, ее визит происходит на фоне того, как США и Украина на переговорах в Женеве на выходных подкорректировали первоначальное предложение команды Трампа из 28 пунктов и разработали новый документ на 19 пунктов; самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что представленный администрацией Трампа 28-пунктный план по мирному урегулированию войны РФ против Украины помог сблизить украинские и американские позиции.