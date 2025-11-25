Прем’єр Іспанії заявив про "вирішальний етап" для досягнення миру

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про "вирішальний етап" для досягнення справедливого і тривалого миру у російсько-українській війні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Санчес взяв участь у зустрічі "коаліції рішучих", аби підкреслити підтримку України.

"Ми перебуваємо на вирішальному етапі досягнення справедливого і тривалого миру", – заявив він опісля.

Глава іспанського уряду наголосив, що наразі єдність і відданість справі "важливі як ніколи".

Французький президент Емманюель Макрон сказав, що "нарешті з'явилася можливість досягти реального прогресу на шляху до справжнього миру" між Україною та Росією.

А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час віртуальної зустрічі "коаліції рішучих" оптимістично оцінив останні переговори щодо досягнення "мирної угоди" між Україною та Росією.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, але є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".