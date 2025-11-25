Стармер: переговори щодо миру в Україні "рухаються в позитивному напрямку"

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час віртуальної зустрічі "коаліції рішучих" у вівторок оптимістично оцінив останні переговори щодо досягнення "мирної угоди" між Україною та Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Стармер сказав, що під час переговорів щодо американських "мирних" пропозицій "було досягнуто прогресу, і я вітаю деякі з досягнень, які зараз стали відомі".

Він додав, що Україна "запропонувала деякі конструктивні зміни" до проєкту США, які підтримали європейські радники з національної безпеки.

"Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогоднішні ознаки вказують на те, що більша частина тексту, як вказує Володимир (Зеленський. – Ред.), може бути прийнята", – сказав британський премʼєр.

Французький президент Емманюель Макрон сказав, що "нарешті з'явилася можливість досягти реального прогресу на шляху до справжнього миру" між Україною та Росією.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, але є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".