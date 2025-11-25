Макрон побачив можливість "реального прогресу" для миру в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок оптимістично оцінив перспективи досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Відкриваючи віртуальну зустріч "коаліції рішучих" у вівторок, французький президент сказав, що "нарешті з'явилася можливість досягти реального прогресу на шляху до справжнього миру" між Україною та Росією.

"Але абсолютною умовою для міцного миру є низка дуже надійних гарантій безпеки, а не лише гарантії на папері", – додав Макрон.

Він також сказав, що держсекретар США Марко Рубіо приєднається до зустрічі "коаліції рішучих".

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, але є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".