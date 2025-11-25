Премьер Испании заявил о "решающем этапе" для достижения мира
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о "решающем этапе" для достижения справедливого и прочного мира в российско-украинской войне.
Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Санчес принял участие во встрече "коалиции решительных", чтобы подчеркнуть поддержку Украины.
"Мы находимся на решающем этапе достижения справедливого и прочного мира", – заявил он после.
Глава испанского правительства подчеркнул, что сейчас единство и преданность делу "важны как никогда".
Французский президент Эмманюэль Макрон сказал, что "наконец появилась возможность достичь реального прогресса на пути к настоящему миру" между Украиной и Россией.
А премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время виртуальной встречи "коалиции решительных" оптимистично оценил последние переговоры по достижению "мирного соглашения" между Украиной и Россией.
Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения, но есть несколько "болезненных, но не непреодолимых деталей".