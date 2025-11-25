У Литві підозрюють, що хтось усередині країни допомагає Білорусі з метеозондами

Литовський міністр транспорту Юрас Тамінскас у вівторок звернувся до Генеральної прокуратури країни з проханням розпочати досудове розслідування щодо метеозондів, які залітають у повітряний простір Литви з Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство транспорту Литви.

Відомство сказало, що прохання про початок розслідування стосується статті Кримінального кодексу про пособництво іншій державі (у цьому випадку – Білорусі) в діях проти Литви.

"Польоти повітряних куль, що порушують повітряний рух і становлять загрозу безпеці пасажирів, становлять загрозу національній безпеці, суверенітету держави, територіальній цілісності та економічній потужності", – сказав Тамінскас.

Він додав, що в діяльності такого характеру "можуть брати участь і особи, які перебувають на території Литви, тим самим сприяючи діям іншої держави проти Литви".

Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі.

24 листопада у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч впродовж листопада через масований наліт повітряних куль із Білорусі: внаслідок цього вкотре закривався Вільнюський аеропорт, а деякі метеозонди фіксували у сусідній Латвії.

Близько чотирьох з десяти жителів Литви заявили, що відчувають підвищену загрозу своїй безпеці через контрабандні повітряні кулі, що прилітають з Білорусі.