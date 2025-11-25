В Литве подозревают, что кто-то внутри страны помогает Беларуси с метеозондами

Литовский министр транспорта Юрас Таминскас во вторник обратился в Генеральную прокуратуру страны с просьбой начать досудебное расследование в отношении метеозондов, которые залетают в воздушное пространство Литвы из Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство транспорта Литвы.

Ведомство сообщило, что просьба о начале расследования касается статьи Уголовного кодекса о пособничестве другому государству (в данном случае – Беларуси) в действиях против Литвы.

"Полеты воздушных шаров, нарушающие воздушное движение и представляющие угрозу безопасности пассажиров, представляют угрозу национальной безопасности, суверенитету государства, территориальной целостности и экономической мощи", – сказал Таминскас.

Он добавил, что в деятельности такого характера "могут участвовать и лица, находящиеся на территории Литвы, тем самым способствуя действиям другого государства против Литвы".

Литва в последние недели страдает от нашествия метеозондов, которые запускают с территории Беларуси.

24 ноября в Литве заявили о "самой напряженной" ночи в течение ноября из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси: в результате этого в очередной раз закрывался Вильнюсский аэропорт, а некоторые метеозонды фиксировали в соседней Латвии.

Около четырех из десяти жителей Литвы заявили, что чувствуют повышенную угрозу своей безопасности из-за контрабандных воздушных шаров, прилетающих из Беларуси.