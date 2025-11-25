У Чехії майбутня коаліція погодила імена всіх міністрів, які подасть президенту

Представники чеських партій ANO, "Автомобілісти" та SPD, які ведуть переговори про формування коаліції, у вівторок затвердили остаточний список кандидатів до майбутнього уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Під час спілкування з журналістами після засідання коаліційної ради представників ANO, "Автомобілістів" та SPD лідер ANO Андрей Бабіш оголосив про затвердження списку всіх потенційних міністрів майбутнього уряду.

"Коаліційна рада затвердила кадрові номінації до наступного коаліційного уряду, які я завтра (середа 25 листопада. – Ред.) передам пану президенту", – сказав Бабіш.

Далі Петр Павел має провести співбесіди з кожним кандидатом окремо і, в разі відсутності заперечень, склад уряду має бути затверджений парламентом.

Бабіш висловив сподівання, що цей процес завершиться до засідання Європейської ради 18-19 грудня, аби в ньому взяв участь новий чеський уряд.

Водночас партії відмовились розкривати, чиї саме кандидатури були затверджені.

Раніше, нагадаємо, резонанс викликала пропозиція призначити міністром закордонних справ Чехії почесного голову "Автомобілістів" Філіпа Турека після того, як журналісти знайшли його антисемітські та расистські заяви.

Чеський президент Петр Павел висловив застереження щодо призначення премʼєром Бабіша, який володіє низкою компаній у Центрально-Східній Європі, що породжує конфлікт інтересів.