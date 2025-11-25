В Чехии будущая коалиция согласовала имена всех министров, которых представит президенту

Представители чешских партий ANO, "Автомобилисты" и SPD, которые ведут переговоры о формировании коалиции, во вторник утвердили окончательный список кандидатов в будущее правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Во время общения с журналистами после заседания коалиционного совета представителей ANO, "Автомобилистов" и SPD лидер ANO Андрей Бабиш объявил об утверждении списка всех потенциальных министров будущего правительства.

"Коалиционный совет утвердил кадровые номинации в следующее коалиционное правительство, которые я завтра (среда, 25 ноября. – Ред.) передам господину президенту", – сказал Бабиш.

Далее Петр Павел должен провести собеседования с каждым кандидатом отдельно и, в случае отсутствия возражений, состав правительства должен быть утвержден парламентом.

Бабиш выразил надежду, что этот процесс завершится до заседания Европейского совета 18-19 декабря, чтобы в нем приняло участие новое чешское правительство.

В то же время партии отказались раскрывать, чьи именно кандидатуры были утверждены.

Ранее, напомним, резонанс вызвало предложение назначить министром иностранных дел Чехии почетного председателя "Автомобилистов" Филиппа Турека после того, как журналисты нашли его антисемитские и расистские заявления.

Чешский президент Петр Павел выразил оговорку по поводу назначения премьером Бабиша, который владеет рядом компаний в Центрально-Восточной Европе, что порождает конфликт интересов.