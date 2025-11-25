Зеленський зустрівся зі спецпредставницею Канади з відбудови України

Президент Володимир Зеленський у вівторок повідомив про зустріч із Христею Фріланд – колишньою міністеркою уряду Канади, яка нині є спецпредставницею з питань відбудови України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

За словами Зеленського, на зустрічі з Фріланд обговорили "відбудову України, допомогу в забезпеченні енергетичної стійкості та відновленні інфраструктури".

"Розраховуємо на залученість канадського бізнесу, канадських інвестицій у масштабні проєкти реконструкції", – додав він.

Глава держави також подякував Канаді за підтримку України, "зокрема у зміцненні нашої протиповітряної оборони та внесками в ініціативу PURL, завдяки якій ми отримуємо озброєння для свого захисту".

Христя Фріланд обіймала впливові посади в уряді Канади майже безперервно з 2015 року, відколи в країні до влади прийшла її Ліберальна партія. Вона, серед іншого, стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади в уряді експремʼєра Джастіна Трюдо, а згодом – віцепремʼєркою.

У вересні 2025 року Фріланд пішла з уряду і стала спецпредставницею Канади з питань відбудови України.