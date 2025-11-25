Зеленский встретился со спецпредставителем Канады по восстановлению Украины

Президент Владимир Зеленский во вторник сообщил о встрече с Христей Фриланд – бывшим министром правительства Канады, которая в настоящее время является спецпредставителем по вопросам восстановления Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

По словам Зеленского, на встрече с Фриланд обсудили "восстановление Украины, помощь в обеспечении энергетической устойчивости и восстановлении инфраструктуры".

"Рассчитываем на привлечение канадского бизнеса, канадских инвестиций в масштабные проекты реконструкции", – добавил он.

Глава государства также поблагодарил Канаду за поддержку Украины, "в частности в укреплении нашей противовоздушной обороны и вкладах в инициативу PURL, благодаря которой мы получаем вооружение для своей защиты".

Кристи Фриланд занимала влиятельные должности в правительстве Канады почти непрерывно с 2015 года, когда в стране к власти пришла ее Либеральная партия. Она, среди прочего, стала первой женщиной на посту министра финансов Канады в правительстве экс-премьера Джастина Трюдо, а затем – вице-премьером.

В сентябре 2025 года Фриланд ушла из правительства и стала спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины.