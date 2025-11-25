Bloomberg: Виткофф советовал помощнику Путина, как говорить с Трампом об Украине

Спецпосланник президента США Стив Виткофф в октябре провел телефонный разговор с помощником Путина Юрием Ушаковым, во время которого давал советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалась запись разговора.

Телефонный разговор между Виткоффом и Ушаковым состоялся 14 октября и длился чуть более пяти минут.

Во время разговора с Ушаковым Виткофф сказал своему российскому коллеге, что глубоко уважает Путина и что он сказал Трампу, что, по его мнению, Россия всегда хотела мирного соглашения.

Посланник президента США упомянул о предстоящем на тот момент визите Владимира Зеленского и предложил, чтобы Путин поговорил с Трампом перед этой встречей.

"Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей", – цитирует Виткоффа Bloomberg.

Ушаков спросил Виткоффа, будет ли "полезно" для Путина позвонить Трампу.

Виткофф ответил, что да, и также порекомендовал Путину поздравить Трампа с достижением мирного соглашения по Газе (это произошло незадолго до разговора Виткоффа и Ушакова), сказать, что Россия его поддержала и что он уважает президента США как человека мира.

"Тогда это будет действительно хороший звонок", – сказал Виткофф. (Разговор Трампа и Путина действительно состоялся 16 октября – через два дня после разговора Виткоффа и Ушакова. После него президент США, который до того неоднократно критиковал Путина, выразил желание встретиться с ним в Будапеште.)

Во время этого же разговора посланник Трампа обсуждал с помощником Путина потенциальные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые затем нашли отражение в плане из 28 пунктов, подготовленном при прямом участии Кремля без ведома Киева или европейских союзников.

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, десб обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент (Трамп. – Ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", – сказал Виткофф.

Напомним, американское издание The Wall Street Journal в своем материале описало реконструкцию событий, которые привели к появлению в администрации США 28-пунктного плана по мирному урегулированию войны РФ против Украины.