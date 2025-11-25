WSJ описало, як у Трампа придумували "мирний план" щодо України

Американське видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі описало реконструкцію подій, які призвели до появи у адміністрації США 28-пунктного плану щодо мирного врегулювання війни РФ проти України.

Про це йдеться у публікації WSJ, інформує "Європейська правда".

За даними американського видання, у жовтні президент США Дональд Трамп дав вказівку своїй команді з національної безпеки розробити план припинення війни в Україні, подібний до плану щодо Гази.

Джерела розповідають, що під час польоту з Близького Сходу, після укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАС, посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер почали писати перший проєкт того, що зрештою стало планом з 28 пунктів.

Під час розробки свого проєкту Віткофф і Кушнер спирались на інформацію від інсайдера з Кремля, який проводив таємні зустрічі з помічниками в Маямі, зазначили анонімні американські посадовці.

Російський внесок зробив Кирил Дмитрієв, представник Кремля, який має тісні зв'язки з Путіним, а також давні стосунки з Кушнером.

Джерела видання розповідають, що Дмитрієва привезли в Маямі у вихідні перед Геловіном для трьох днів інтенсивних обговорень за вечерею і тривалих бесід в будинку Віткоффа.

Високопосадовець з України також організував щонайменше два дзвінки з президентом Володимиром Зеленським.

Але коли минулого тижня план просочився в пресу, виявилось, що його умови були вигідні Кремлю. Це шокувало європейські уряди і прихильників Києва в Конгресі і викликало багатоденну трансатлантичну кризу для адміністрації Трампа.

Американські офіційні особи заявили, що план відображав "сумлінну спробу" Віткоффа і Кушнера заручитися підтримкою глави Кремля Владіміра Путіна, який неодноразово відкидав спроби Білого дому припинити бойові дії в Україні.

Зокрема, Дмитрієв наполягав на вимозі не брати Україну в НАТО, на повному виході українських військ з Донбасу, а також на скороченні чисельності української армії.

Посилаючись на бажання Трампа розширити економічні зв'язки між США і Росією, Дмитрієв запропонував підписати економічні угоди в сферах штучного інтелекту, енергетики та багатьох інших.

Віткофф, через розмови з американськими та іноземними посадовцями, а також читаючи розвідувальні оцінки, дійшов висновку, що Україна перебуває у слабшій військовій позиції, кажуть посадовці.

Після цього, як розповідають джерела, Віткофф і Кушнер запросили до Маямі секретаря РНБО Рустема Умєрова, щоб показати йому план.

За словами джерел, він відверто сказав їм, що це вигідніша угода для Росії, ніж для України. Він порекомендував зателефонувати Зеленському, щоб поінформувати його.

16 листопада Кушнер і Віткофф ознайомили українського президента з 28-пунктним планом. Зеленський подякував їм – і Трампу – за їхні зусилля з укладення мирної угоди. Він пообіцяв повернутися до них зі своїми думками, сказавши, що над планом ще потрібно попрацювати.

Державний секретар Марко Рубіо отримав копію плану 18 листопада, повідомило джерело. Рубіо знав про ініціативу Віткоффа і Кушнера, але до того часу не знав про повний обсяг того, що вони підготували, кажуть джерела.

Після оприлюднення деталей плану Білий дім зіткнувся з раптовою кризою через односторонні умови. Рубіо відповідав на дзвінки розлючених європейських посадовців і законодавців, зазначили співрозмовники.

Законодавці повідомили журналістам на конференції, що Рубіо сказав їм, що на початковий проєкт вплинув росіянин, не називаючи імені Дмитрієва.

Рубіо заперечив твердження законодавців: "Мирну пропозицію підготували США. Вона базується на інформації від російської сторони. Але вона також базується на попередній та поточній інформації від України".

Рубіо, Віткофф і Кушнер поспішно організували зустріч з українськими та європейськими посадовцями в Женеві і погодилися на зміни в плані, щоб зробити його більш прийнятним для Києва. Посадовці обіцяють, що остаточний мирний план забезпечить досягнення основних цілей України.

Детальніше на цю тему у статті: Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.