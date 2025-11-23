ЗМІ: "мирний план" США розробляли Дмитрієв, Віткофф і зять Трампа

Агентство Bloomberg дізналось, що запропонований американською стороною "мирний план" був розроблений у жовтні без залучення ключових посадовців адміністрації Трампа, Європи чи України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі агентства.

Матеріал Bloomberg ґрунтується на розмовах із кількома джерелами, обізнаними з ходом обговорень "мирного плану" США щодо України.

За даними агентства, те, що стало називатись "мирним планом", було розроблено у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера і росіянина Кирила Дмитрієва.

Про існування цього плану до останнього не були в курсі державний секретар США Марко Рубіо та сам президент США, але він, за даними Bloomberg, схвалив "мирний план", коли ознайомився з ним.

На цьому тлі зросла роль віцепрезидента США Джей Ді Венса у вирішенні війни Росії проти України, повідомили співрозмовники Bloomberg.

Серед іншого, Венс давно підтримує дружні відносини з міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом, який в останні дні став "новим посередником" у спілкуванні з європейською стороною щодо України, ідеться в матеріалі

За даними Bloomberg, Дрісколл перебуває на постійному звʼязку з Віткоффом і Венсом, а в процесі переговорів бере активну участь заступник радника з національної безпеки Венса Енді Бейкер.

Президент США Дональд Трамп 22 листопада заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками перших переговорів у Женеві сказав, що пропозиції "мирного плану" США можуть враховувати "критично важливі" позиції України.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.