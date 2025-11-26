Глава МЗС Литви: Білорусь намагається вийти з міжнародної ізоляції

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс каже, що Білорусь домагається консультацій на рівні МЗС, оскільки це відкрило б Мінську шлях до виходу з міжнародної політичної ізоляції; режим домагається і зняття санкцій.

Про це литовський міністр сказав в ефірі радіо LRT у середу, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Будріс, ці прагнення озвучувалися білоруською стороною на переговорах із США.

"Перше завдання – змінити, якщо говорити прямо, переломити політику Європейського Союзу щодо Білорусі та Росії, яка є політикою міжнародної ізоляції та відмови розмовляти з режимом", – сказав він.

За словами Будріса, ЄС проводить таку політику у зв'язку з президентськими виборами 2020 року в Білорусі, масовими порушеннями прав людини і сприянням Росії в її агресії в Україні.

"Сам факт того, що ти виходиш спілкуватися на політико-дипломатичному рівні, означає, що цей крок вже зроблено, за ним будуть усі інші кроки – як щодо місця Білорусі в міжнародних організаціях, так і щодо майбутнього різних угод і місця Білорусі в світі в цілому", – заявив міністр.

Він також додав, що Мінськ також домагається зняття європейських санкцій, які "дуже болючі для них в економічному і фінансовому плані".

"Саме тому вони обрали Литву як мішень, але я не думаю, що це питання тільки про Литву, це питання ЄС", – зазначив Будріс.

Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі.

24 листопада у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч впродовж листопада через масований наліт повітряних куль із Білорусі: внаслідок цього вкотре закривався Вільнюський аеропорт, а деякі метеозонди фіксували у сусідній Латвії.

Близько чотирьох з десяти жителів Литви заявили, що відчувають підвищену загрозу своїй безпеці через контрабандні повітряні кулі, що прилітають з Білорусі.