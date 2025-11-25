Лукашенко заявив, що ситуацію із вантажівками Литви повинні вирішувати МЗС країн

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що "проблему" виїзду литовських вантажівок з країни повинні вирішувати міністерства закордонних справ обох країн.

Про це він заявив під час зустрічі з секретарем Ради безпеки, передає LRT, пише "Європейська правда".

Лукашенко заявив, що вся ситуація із литовськими вантажівками була "абсурдною на політичному рівні".

"Нехай міністерства закордонних справ нашої країни та Литви зустрінуться і вирішать цю ситуацію", – сказав він.

Самопроголошений президент Білорусі заявив також, що в країні перебуває близько 1800 водіїв з Литви та автомобілів з литовськими номерними знаками, з якими "є домовленість" про розмову із секретарем Ради безпеки Александром Вольфовичом у неділю, 30 листопада.

"Литва відкрила кордон. Зрозуміло, що вона не хоче визнавати свою провину. Але нам це не потрібно – люди бачать, хто правий, а хто винен. Водії вантажівок ні в чому не винні, як і транспортні організації – це була політична нісенітниця", – сказав Лукашенко.

Зазначимо, у середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити кордон з Білоруссю на 10 днів раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.

Ці два КПП були закриті з 29 жовтня у відповідь на регулярні й масові вторгнення з Білорусі метеозондів з контрабандою, які, на додачу, змушували Литву зупиняти роботу аеропортів.

Водночас 20 листопада голова національної асоціації автоперевізників Linava заявив, що Білорусь продовжує блокувати виїзд литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування.

На тлі цього Міністерство закордонних справ Литви пообіцяло посилити тиск на Білорусь.

Станом на 24 листопада Білорусь продовжувала блокувати виїзд вантажівок.