Глава МИД Литвы: Беларусь пытается выйти из международной изоляции

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Беларусь добивается консультаций на уровне МИД, поскольку это открыло бы Минску путь к выходу из международной политической изоляции; режим добивается и снятия санкций.

Об этом литовский министр сказал в эфире радио LRT в среду, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Будрис, эти стремления озвучивались белорусской стороной на переговорах с США.

"Первая задача – изменить, если говорить прямо, переломить политику Европейского Союза в отношении Беларуси и России, политику международной изоляции и отказа разговаривать с режимом", – сказал он.

По словам Будриса, ЕС проводит такую политику в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси, массовыми нарушениями прав человека и содействием России в ее агрессии в Украине.

"Сам факт того, что ты выходишь общаться на политико-дипломатическом уровне, означает, что этот шаг уже сделан, за ним последуют все остальные шаги – как относительно места Беларуси в международных организациях, так и относительно будущего различных соглашений и места Беларуси в мире в целом", – заявил министр.

Он также добавил, что Минск также добивается снятия европейских санкций, которые "очень болезненны для них в экономическом и финансовом плане".

"Именно поэтому они выбрали Литву как мишень, но я не думаю, что это вопрос только о Литве, это вопрос ЕС", – отметил Будрис.

Напомним, 25 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "проблему" выезда литовских грузовиков из страны должны решать МИД обеих стран.

Его заявление прозвучало на фоне продолжения блокирования Беларусью выезда литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания, несмотря на то, что Литва уже открыла границу со страной.

Литва ненадолго полностью закрыла границу с Беларусью на фоне массовых вторжений метеозондов с контрабандой, однако решила досрочно открыть пункты пропуска.