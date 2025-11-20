Білорусь продовжує блокувати виїзд литовських вантажівок

Білорусь продовжує блокувати виїзд литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування, незважаючи на те, що Литва опівночі відкрила два прикордонні контрольно-пропускні пункти.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, повідомив у четвер голова національної асоціації автоперевізників Linava.

Президент асоціації Ерландас Мікенас повідомив, що білоруська влада вимагає зустрічі між міністерствами закордонних справ обох країн, перш ніж дозволити литовським вантажівкам виїхати.

"Я отримав інформацію, що білоруська сторона вимагає консультацій на рівні міністерств закордонних справ. У мене є копія листа з проханням про такі консультації. На мою думку, це вимагання", – сказав Мікенас.

За його словами, Мінськ не дав вказівок випустити литовські вантажівки з визначених стоянок, хоча перевізники з Узбекистану "якось рухаються".

Раніше в четвер Мікенас повідомив BNS, що вантажівки мали почати свій рух о 08:00, але цього не сталося. Він сказав, що кілька вантажівок змогли перетнути кордон з Литвою через контрольно-пропускний пункт "Шальчінінкай", але переважна більшість залишається заблокованою.

Повілас Дрізас, генеральний секретар Міжнародного альянсу транспорту та логістики, сказав, що білоруські посадовці все ще вирішують, чи дозволити литовським перевізникам покинути стоянки, і чи дозволити їм транзит через територію Білорусі.

У середу литовський уряд вирішив відкрити кордон з Білоруссю на 10 днів раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.

Ці два КПП були закриті з 29 жовтня у відповідь на регулярні й масові вторгнення з Білорусі метеозондів з контрабандою, які, на додачу, змушували Литву зупиняти роботу аеропортів.