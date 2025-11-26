У Франції арештували трьох осіб за шпигунство на користь РФ та поширення роспропаганди

У Франції правоохоронці в рамках розслідування діяльності французько-російської асоціації заарештували трьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії та сприянні її військовій пропаганді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними паризької прокуратури, один із затриманих, 40-річний росіянин, був помічений на відеозаписі з камер спостереження у вересні, коли він розклеював проросійські плакати на Тріумфальній арці в Парижі.

Потім чоловік зателефонував голові асоціації SOS Donbass, 40-річній жінці, яку французькі контррозвідники підозрювали в спробах отримати економічну інформацію від керівників французьких компаній.

Ця жінка, яка народилася в Росії, перебувала під наглядом французької внутрішньої розвідки, Генерального директорату внутрішньої безпеки (DGSI), принаймні з початку року.

Після того як DGSI виявила "дії, що можуть зашкодити фундаментальним інтересам нації", пов'язані з нею, в березні було призначено слідчого суддю для розслідування різних підозрюваних злочинів, включаючи "змову з іноземною державою", що карається 10 роками тюремного ув'язнення.

SOS Donbass позиціонує себе як гуманітарну організацію, що надає допомогу цивільному населенню Донбасу.

Третім затриманим є 63-річний чоловік, який народився в північному передмісті Парижа Сен-Дені.

Четвертий 58-річний підозрюваний був звільнений з попереднього ув'язнення, але поміщений під суворий нагляд і зобов'язаний раз на тиждень відмічатися в поліцейському відділку.

Раніше повідомляли, що латвійська прокуратура висунула звинувачення проти чотирьох громадян Латвії за шкідницьку діяльність, здійснену за завданням російської спецслужби.

Крім того, у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.