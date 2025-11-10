У Латвії судитимуть чотирьох громадян за шкідницьку діяльність на користь РФ

Латвійська прокуратура висунула звинувачення проти чотирьох громадян Латвії за шкідницьку діяльність, здійснену за завданням російської спецслужби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

За свої дії обвинувачені загалом отримали 1000 євро.

Один з обвинувачених, який відбуває покарання у в'язниці за незаконний обіг наркотичних речовин, схиляв інших осіб до вчинення шкідницьких дій, що виражалося в пошуку виконавців для виконання конкретних завдань.

Другу особу обвинувачують у сприянні злочину – вона, використовуючи автомобіль, що перебував у її розпорядженні, доправила безпосередніх виконавців на місце, де мали бути вчинені відповідні дії, а також допомогла їм покинути місце злочину.

Зі свого боку, ще двоє громадян Латвії обвинувачуються в наданні допомоги Росії в діяльності, спрямованій проти безпеки Латвії, а також в умисному пошкодженні чужого майна, повідомили в прокуратурі.

Як раніше повідомлялося, до передання справи в прокуратуру її розслідувала Служба державної безпеки (СДБ).

Кримінальний процес, у межах якого було встановлено дії цих осіб, СДБ розпочала 10 червня 2024 року. Під час розслідування було встановлено, що з ініціативи російської спецслужби було створено групу осіб, які об'єдналися з метою вчинення особливо тяжких злочинів проти Латвійської держави.

Ці особи займалися плануванням, організацією та реалізацією диверсійних дій проти різних об'єктів на території Латвії, використовуючи навмисні підпали.

Навесні цього року СДБ затримала трьох учасників, а четвертий на той момент уже перебував у місцях позбавлення волі за інший злочин.

Зібрані СДБ докази свідчать, що восени 2023 року ці особи спланували і вчинили підпал об'єкта, що належав приватній компанії, оскільки дане підприємство реалізовувало проєкт, пов'язаний з оборонною сферою.

Крім того, на початку 2024 року вони готувалися до підпалу вантажного автомобіля з українськими номерними знаками, що перебував на території об'єкта критичної інфраструктури. Для цього підозрювані проводили розвідку, фіксуючи навколишню територію та можливі шляхи проникнення на об'єкт на відео.

Під час розслідування СДБ встановила, що підозрювані також здійснювали розвідку низки інших потенційних цілей для диверсій, фотографуючи і знімаючи на відео об'єкти та їхні околиці, після чого передавали ці матеріали організаторам у Росії.

Нещодавно у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.