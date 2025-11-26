Во Франции арестовали трех человек за шпионаж в пользу РФ и распространение роспропаганды

Во Франции правоохранители в рамках расследования деятельности французско-российской ассоциации арестовали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России и содействии ее военной пропаганде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным парижской прокуратуры, один из задержанных, 40-летний россиянин, был замечен на видеозаписи с камер наблюдения в сентябре, когда он расклеивал пророссийские плакаты на Триумфальной арке в Париже.

Затем мужчина позвонил председателю ассоциации SOS Donbass, 40-летней женщине, которую французские контрразведчики подозревали в попытках получить экономическую информацию от руководителей французских компаний.

Эта женщина, родившаяся в России, находилась под наблюдением французской внутренней разведки, Генерального директората внутренней безопасности (DGSI), по крайней мере с начала года.

После того как DGSI обнаружила "действия, которые могут повредить фундаментальным интересам нации", связанные с ней, в марте был назначен следственный судья для расследования различных преступлений, включая "сговор с иностранным государством", что карается 10 годами тюремного заключения.

SOS Donbass позиционирует себя как гуманитарную организацию, оказывающую помощь гражданскому населению Донбасса.

Третьим задержанным является 63-летний мужчина, родившийся в северном пригороде Парижа Сен-Дени.

Четвертый 58-летний подозреваемый был освобожден из предварительного заключения, но помещен под строгий надзор и обязан раз в неделю отмечаться в полицейском участке.

Ранее сообщалось, что латвийская прокуратура выдвинула обвинения против четырех граждан Латвии за вредительскую деятельность, осуществленную по заданию российской спецслужбы.

Кроме того, в Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, который собирал информацию для российской военной разведки.