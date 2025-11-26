Укр Рус Eng

В Естонії за 5 років стало на 10% менше росіян

Новини — Середа, 26 листопада 2025, 10:41 — Марія Ємець

Кількість громадян РФ, що проживають в Естонії, за останні п’ять років скоротилась на 10%.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

За даними статистики МВС та прикордонної служби, за останні п’ять років кількість громадян Росії в Естонії зменшилась приблизно на одну десяту, а серед дітей з громадянством Росії це ще більш явна тенденція. 

Станом на кінець жовтня, посвідку на проживання в Естонії мали майже 79 тисяч росіян. Це на 8549 осіб, або 9,78% менше, ніж п’ять років тому. Достеменно невідомо, чи усі вони фактично проживають в Естонії.

Приблизно 90% росіян живуть в Естонії на підставі довгострокової посвідки, майже 8 тисяч мають тимчасову посвідку, 126 – постійну. 

Також за останні п’ять років різко знизилася кількість громадян РФ, яким надають тимчасові посвідки.

Більшість росіян в Естонії проживають у Таллінні (майже 31 тисяча) та східному регіоні Іда-Вірумаа, де розташоване найбільш російськомовне місто Естонії Нарва.  

Нагадаємо, у 2024 році Латвія почала видворяти росіян, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання постійної посвідки на проживання в країні, для чого у тому числі потрібно було підтвердити базове володіння мовою.

У Литві розслідують незаконне отримання посвідок на проживання росіянами.

Також повідомляли про занепокоєння Єврокомісії тим, що Угорщина продовжує надавати громадянам Росії посвідки на постійне проживання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія ЄвроЖиття
Реклама: