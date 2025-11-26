В Естонії за 5 років стало на 10% менше росіян

Кількість громадян РФ, що проживають в Естонії, за останні п’ять років скоротилась на 10%.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

За даними статистики МВС та прикордонної служби, за останні п’ять років кількість громадян Росії в Естонії зменшилась приблизно на одну десяту, а серед дітей з громадянством Росії це ще більш явна тенденція.

Станом на кінець жовтня, посвідку на проживання в Естонії мали майже 79 тисяч росіян. Це на 8549 осіб, або 9,78% менше, ніж п’ять років тому. Достеменно невідомо, чи усі вони фактично проживають в Естонії.

Приблизно 90% росіян живуть в Естонії на підставі довгострокової посвідки, майже 8 тисяч мають тимчасову посвідку, 126 – постійну.

Також за останні п’ять років різко знизилася кількість громадян РФ, яким надають тимчасові посвідки.

Більшість росіян в Естонії проживають у Таллінні (майже 31 тисяча) та східному регіоні Іда-Вірумаа, де розташоване найбільш російськомовне місто Естонії Нарва.

Нагадаємо, у 2024 році Латвія почала видворяти росіян, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання постійної посвідки на проживання в країні, для чого у тому числі потрібно було підтвердити базове володіння мовою.

У Литві розслідують незаконне отримання посвідок на проживання росіянами.

Також повідомляли про занепокоєння Єврокомісії тим, що Угорщина продовжує надавати громадянам Росії посвідки на постійне проживання.