В Эстонии за 5 лет стало на 10% меньше россиян

Количество граждан РФ, проживающих в Эстонии, за последние пять лет сократилось на 10%.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

По данным статистики МВД и пограничной службы, за последние пять лет количество граждан России в Эстонии уменьшилось примерно на одну десятую, а среди детей с гражданством России это еще более явная тенденция.

По состоянию на конец октября, вид на жительство в Эстонии имели почти 79 тысяч россиян. Это на 8549 человек, или 9,78% меньше, чем пять лет назад. Точно неизвестно, все ли они фактически проживают в Эстонии.

Примерно 90% россиян живут в Эстонии на основании долгосрочного вида, почти 8 тысяч имеют временный вид, 126 – постоянный.

Также за последние пять лет резко снизилось количество граждан РФ, которым предоставляют временные виды на жительство.

Большинство русских в Эстонии проживают в Таллинне (почти 31 тысяча) и восточном регионе Ида-Вирумаа, где расположен наиболее русскоязычный город Эстонии Нарва.

Напомним, в 2024 году Латвия начала выдворять россиян, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение постоянного вида на жительство в стране, для чего в том числе нужно было подтвердить базовое владение языком.

В Литве расследуют незаконное получение видов на жительство россиянами.

Также сообщалось об обеспокоенности Еврокомиссии тем, что Венгрия продолжает предоставлять гражданам России постоянный вид на жительство.