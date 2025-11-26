Конгресмен-республіканець закликає звільнити Віткоффа

Член Палати представників Конгресу США Дон Бейкон, який представляє Республіканську партію, заявив, що спецпосланець президента Стів Віткофф має бути звільнений.

Про це конгресмен написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Бейкона з’явився після публікації агентства Bloomberg зі стенограмою телефонної розмови Віткоффа з помічником господаря Кремля Юрієм Ушаковим.

За його словами, ця публікація підтверджує, що "Віткофф повністю підтримує Росію".

"Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Хіба російський агент, який отримує гроші, вчинив би гірше за нього? Його слід звільнити", – підкреслив Бейкон.

Як відомо, агентство Bloomberg навело стенограму телефонної розмови між Віткоффом і Ушаковим, яка відбулась 14 жовтня.

В її ході Віткофф давав Ушакову поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

Також агентство оприлюднило стенограму розмови Ушакова та очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, в ході якої вони обговорювали, як передати власний проєкт "мирного плану" команді Дональда Трампа, щоб американська сторона представила ці ідеї як власну ініціативу.

Коментуючи злиту розмову Віткоффа з російськими посадовцями, президент Дональд Трамп сказав, що не бачить нічого поганого у діях свого посланця.