Конгрессмен-республиканец призывает уволить Уиткоффа

Член Палаты представителей Конгресса США Дон Бейкон, представляющий Республиканскую партию, заявил, что спецпосланник президента Стив Уиткофф должен быть уволен.

Об этом конгрессмен написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Бейкона появился после публикации агентства Bloomberg со стенограммой телефонного разговора Уиткоффа с помощником хозяина Кремля Юрием Ушаковым.

По его словам, эта публикация подтверждает, что "Уиткофф полностью поддерживает Россию".

"Ему нельзя доверять ведение этих переговоров. Разве российский агент, который получает деньги, поступил бы хуже него? Его следует уволить", – подчеркнул Бейкон.

Как известно, агентство Bloomberg привело стенограмму телефонного разговора между Уиткоффом и Ушаковым, который состоялся 14 октября.

В ходе него Уиткофф давал Ушакову советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу.

Также агентство обнародовало стенограмму разговора Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в ходе которого они обсуждали, как передать собственный проект "мирного плана" команде Дональда Трампа, чтобы американская сторона представила эти идеи как собственную инициативу.

Комментируя слитый разговор Уиткоффа с российскими чиновниками, президент Дональд Трамп сказал, что не видит ничего плохого в действиях своего посланника.