Мерц: Путін має усвідомити, що у нього немає шансів виграти війну в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу у Бундестазі на дебатах щодо бюджету на наступний рік торкнувся питання війни в Україні у контексті просування адміністрацією США "мирного плану".

Заяву очільника німецького уряду наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Мерц заявляє, що збереження миру в Європі є одним з ключових принципів його уряду, і говорить про необхідність припинення війни в Україні, але не на умовах, які означали б "капітуляцію".

Він також наголосив на необхідності зберегти єдність між європейськими країнами та США, оскільки "без згоди України та без згоди європейців не буде основи для справжнього, тривалого миру в Україні".

Канцлер привітав спроби президента США Дональда Трампа припинити війну, однак наголосив, що "європейські справи можуть вирішуватися тільки за згодою Європи", оскільки Європа "не є пішаком, а суверенним гравцем, що має власні інтереси та цінності".

Мерц повторює, що Росія могла б закінчити війну за лічені хвилини, якби справді цього хотіла.

Він заявляє, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну "якнайдовше", і каже, що підтримає ідею використання заморожених російських активів, "доступних для цієї мети".

"Путін повинен усвідомити, що він не має шансів виграти цю війну за рахунок європейського порядку свободи і миру," – підкреслив Мерц.

Канцлер заявляє, що Німеччина збільшить свою підтримку Україні наступного року до загальної суми 11,5 млрд євро.

Як відомо, США та Україна на переговорах у Женеві вихідними підкоригували початкову пропозицію команди Трампа з 28 пунктів та розробили новий документ на 19 пунктів; найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Напередодні Мерц провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським з приводу оновленого плану.