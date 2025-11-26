Мерц: Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть войну в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге на дебатах по бюджету на следующий год коснулся вопроса войны в Украине в контексте продвижения администрацией США "мирного плана".

Заявление главы немецкого правительства приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Мерц заявляет, что сохранение мира в Европе является одним из ключевых принципов его правительства, и говорит о необходимости прекращения войны в Украине, но не на условиях, которые означали бы "капитуляцию".

Он также отметил необходимость сохранить единство между европейскими странами и США, поскольку "без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира в Украине".

Канцлер приветствовал попытки президента США Дональда Трампа прекратить войну, однако подчеркнул, что "европейские дела могут решаться только с согласия Европы", поскольку Европа "не является пешкой, а суверенным игроком, имеющим собственные интересы и ценности".

Мерц повторяет, что Россия могла бы закончить войну за считанные минуты, если бы действительно этого хотела.

Он заявляет, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "как можно дольше", и говорит, что поддержит идею использования замороженных российских активов, "доступных для этой цели".

"Путин должен осознать, что он не имеет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира," – подчеркнул Мерц.

Канцлер заявляет, что Германия увеличит свою поддержку Украине в следующем году до общей суммы 11,5 млрд евро.

Как известно, США и Украина на переговорах в Женеве в выходные подкорректировали первоначальное предложение команды Трампа из 28 пунктов и разработали новый документ на 19 пунктов; самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Накануне Мерц провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским по поводу обновленного плана.