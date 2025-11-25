Зеленський та Мерц обговорили оновлений "мирний план"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що у розмові він поділився із Мерцом свіжими деталями роботи над кроками для закінчення війни.

"Координуємося, щоб усі наші партнери були поінформовані", – зазначив він.

Також Зеленський наголосив, що 24 листопада українська команда повернулася з Женеви, надала повну доповідь та оновлений рамковий документ. Він зазначив, що комунікація з американською стороною продовжується.

У розмові український президент та Мерц обговорили розвиток ситуації та скоординували наступні кроки.

Також вони торкнулися порядку денного засідання "коаліції рішучих", де Німеччина буде співголовувати.

Як відомо, США та Україна на переговорах у Женеві вихідними підкоригували початкову пропозицію команди Трампа з 28 пунктів та розробили новий документ на 19 пунктів; найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

25 листопада очікується продовження переговорів американської і російської сторін в Абу-Дабі.

А міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що Росія не погодиться з оновленою пропозицією "мирного плану" США, якщо вона стане суттєво менше враховувати вимоги Росії, ніж перша.