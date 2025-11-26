У Франції пропонують посилити режим у в’язниці для наркоторговців як для терористів

В уряді Франції пропонують посилити режим відбування покарання для засуджених за наркоторгівлю, зокрема звести до мінімуму приводи, за якими вони можуть вийти за межі закладу.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Міністр юстиції Жеральд Дарманен оголосив, що планує у січні внести на розгляд уряду проєкт щодо посилення режиму у в’язниці для наркозлочинців так, як для засуджених за тероризм.

Приводом для цього став резонанс щодо того, що відомого наркоторговця два дні тому випустили за межі тюрми нібито на співбесіду з метою працевлаштування.

"Я хочу застосувати до наркозлочинців такі ж норми, які у нас є для терористів", – сказав Дарманен, пояснивши, що після поправок засуджені за наркозлочини зможуть вийти за межі закладу лише з виняткових прикладів, наприклад, у разі смерті близького члена родини.

Він також висловив сумніви у рішенні щодо вищезгаданого злочинця, якого випустили на співбесіду, оскільки "співбесіда для працевлаштування у 2029 році – це виглядає надто завчасно".

Окрім того, Дарманен анонсував масштабні обшуки у французьких в’язницях до кінця року для вилучення ймовірних заборонених предметів і телефонів.

Нагадаємо, навесні 2025 року відбулась серія нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах.

В уряді тоді припустили, що за хвилею нападів стоять наркоторговці.