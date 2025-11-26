Во Франции предлагают ужесточить режим в тюрьме для наркоторговцев как для террористов
В правительстве Франции предлагают ужесточить режим отбывания наказания для осужденных за наркоторговлю, в частности свести к минимуму поводы, по которым они могут выйти за пределы заведения.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Министр юстиции Жеральд Дарманен объявил, что планирует в январе внести на рассмотрение правительства проект по усилению режима в тюрьме для наркопреступников так, как для осужденных за терроризм.
Поводом для этого стал резонанс о том, что известного наркоторговца два дня назад выпустили за пределы тюрьмы якобы на собеседование с целью трудоустройства.
"Я хочу применить к наркопреступникам такие же нормы, которые у нас есть для террористов", – сказал Дарманен, пояснив, что после поправок осужденные за наркопреступления смогут выйти за пределы заведения только в исключительных случаях, например, в случае смерти близкого члена семьи.
Он также выразил сомнения в решении по вышеупомянутому преступнику, которого выпустили на собеседование, поскольку "собеседование для трудоустройства в 2029 году – это выглядит чересчур заранее".
Кроме того, Дарманен анонсировал масштабные обыски во французских тюрьмах до конца года для изъятия запрещенных предметов и телефонов.
Напомним, весной 2025 года состоялась серия нападений на французские тюрьмы или уничтожение авто сотрудников в нескольких городах.
В правительстве тогда предположили, что за волной нападений стоят наркоторговцы.