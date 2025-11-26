Во Франции предлагают ужесточить режим в тюрьме для наркоторговцев как для террористов

В правительстве Франции предлагают ужесточить режим отбывания наказания для осужденных за наркоторговлю, в частности свести к минимуму поводы, по которым они могут выйти за пределы заведения.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Министр юстиции Жеральд Дарманен объявил, что планирует в январе внести на рассмотрение правительства проект по усилению режима в тюрьме для наркопреступников так, как для осужденных за терроризм.

Поводом для этого стал резонанс о том, что известного наркоторговца два дня назад выпустили за пределы тюрьмы якобы на собеседование с целью трудоустройства.

"Я хочу применить к наркопреступникам такие же нормы, которые у нас есть для террористов", – сказал Дарманен, пояснив, что после поправок осужденные за наркопреступления смогут выйти за пределы заведения только в исключительных случаях, например, в случае смерти близкого члена семьи.

Он также выразил сомнения в решении по вышеупомянутому преступнику, которого выпустили на собеседование, поскольку "собеседование для трудоустройства в 2029 году – это выглядит чересчур заранее".

Кроме того, Дарманен анонсировал масштабные обыски во французских тюрьмах до конца года для изъятия запрещенных предметов и телефонов.

Напомним, весной 2025 года состоялась серия нападений на французские тюрьмы или уничтожение авто сотрудников в нескольких городах.

В правительстве тогда предположили, что за волной нападений стоят наркоторговцы.