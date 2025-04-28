У Франції затримали близько 20 підозрюваних у нападах на в’язниці

У Франції вранці у понеділок, 28 квітня, затримали близько 20 осіб, яких підозрюють у причетності до серії нападів на в’язниці і їхніх співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Арешти проходили в Парижі, Марселі, Бордо і Ліоні.

Як зазначено, слідчі перевіряють версію про причетність до цих атак наркоторговців, зокрема, впливової марсельської мафії DZ.

Кілька джерел видання, близьких до розслідування, кажуть про можливу появу нового явища: "наркотероризм", який спрямований на залякування та дестабілізацію.

Міністр юстиції Жеральд Дарманен у себе в Х подякував правоохоронцям за затримання підозрюваних.

"Закон і Республіка залишаються сильними в нашій безжальній боротьбі з наркотрафіком", – написав Дарманен.

Нагадаємо, 15 квітня повідомили про серію нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах. Після того регулярно стаються нові інциденти.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо раніше припустив, що за хвилею нападів стоять наркоторговці.

Президент Франції Емманюель Макрон обіцяв, що організатори нападів будуть знайдені і покарані.