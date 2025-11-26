Метро та трамваї в Афінах припинили роботу після смертельної аварії в депо

У грецькій столиці Афінах у середу з 12:00 до 18:00 не ходитимуть метро, електрички і трамваї після смертельної аварії в депо Афінської міської залізничної транспортної компанії (STASY) в Піреї.

Про це повідомляє eKathimerini, пише "Європейська правда".

Призупинення роботи торкнулося лінії метро 1, яка курсує між Кіфісією та Піреєм, а також ліній 2 і 3 та трамвая.

Припинення роботи пов'язане з тим, що в середу вранці головний технік рухомого складу отримав смертельні травми під час виконання рутинних технічних робіт на ремонтній базі в Піреї.

На працівника упав вантаж великої ваги. Пожежники визволили його і доставили до лікарні Tzaneio в Піреї, де лікарі констатували його смерть.

Віцепрезидент Профспілки працівників метро Афін (SELMA) Спірос Ревітіс висловив співчуття родині та пов'язав інцидент із недоліками в системі безпеки та хронічним недооцінюванням небезпек, а не з випадковістю.

Він закликав провести повне розслідування та суттєво поліпшити безпеку, щоб запобігти подальшим смертельним випадкам.

Влада, у співпраці з компанією, розслідує обставини аварії.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що судовий процес у справі про масштабну аварію на залізниці неподалік міста Лариса, що в центральній Греції, розпочнеться у березні 2026 року.

Масштабна аварія сталася 28 лютого 2023 року: пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Внаслідок цього загинули 57 людей, десятки отримали поранення.

Тоді грецька поліція заарештувала начальника місцевої станції, який відповідав за подачу сигналу, а міністр інфраструктури і транспорту Костас Караманліс, беручи на себе політичну відповідальність, подав у відставку.