Метро и трамваи в Афинах остановили работу после смертельной аварии в депо

В греческой столице Афинах в среду с 12:00 до 18:00 не будут ходить метро, электрички и трамваи после смертельной аварии в депо Афинской городской железнодорожной транспортной компании (STASY) в Пирее.

Об этом сообщает eKathimerini, пишет "Европейская правда".

Приостановление работы коснулось линии метро 1, которая курсирует между Кифисией и Пиреем, а также линий 2 и 3 и трамвая.

Прекращение работы связано с тем, что в среду утром главный техник подвижного состава получил смертельные травмы во время выполнения рутинных технических работ на ремонтной базе в Пирее.

На работника упал груз большого веса. Пожарные вызволили его и доставили в больницу Tzaneio в Пирее, где врачи констатировали его смерть.

Вице-президент Профсоюза работников метро Афин (SELMA) Спирос Ревитис выразил соболезнования семье погибшего и связал инцидент с недостатками в системе безопасности и хронической недооценкой опасностей, а не со случайностью.

Он призвал провести полное расследование и существенно улучшить безопасность, чтобы предотвратить дальнейшие смертельные случаи.

Власти, в сотрудничестве с компанией, расследуют обстоятельства аварии.

Напомним, в октябре стало известно, что судебный процесс по делу о масштабной аварии на железной дороге недалеко от города Лариса, что в центральной Греции, начнется в марте 2026 года.

Масштабная авария произошла 28 февраля 2023 года: пассажирский поезд, перевозивший около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Лариса. В результате этого погибли 57 человек, десятки получили ранения.

Тогда греческая полиция арестовала начальника местной станции, который отвечал за подачу сигнала, а министр инфраструктуры и транспорта Костас Караманлис, беря на себя политическую ответственность, подал в отставку.