У НАТО підтвердили зустріч у Брюсселі щодо гарантій безпеки Україні

У НАТО підтвердили майбутню зустріч представників Альянсу з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії та США у Бельгії щодо гарантій безпеки Україні.

Про це повідомила кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі речниця Альянсу Алісон Гарт.

Речниця Альянсу заявила, що у продовження обговорень, що відбулися в Маямі та Осло, представники НАТО зустрінуться з представниками чотирьох країн, аби обговорити подальші кроки щодо "справедливого та сталого завершення війни в Україні".

За її словами, зустріч пройде наприкінці цього тижня у Брюсселі. У ній візьмуть участь представники Франції, Німеччини, Великої Британії та Сполучених Штатів.

Як відомо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив раніше, що цього тижня пройде зустріч американської команди з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО у Брюсселі. На ній сторони обговорять гарантії безпеки для України, післявоєнну архітектуру безпеки Європи та економічні можливості для підтримки відбудови України.

Також він оголосив, що тристоронні переговори про завершення російсько-української війни відбудуться наступного тижня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Український президент раніше заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.

Як відомо, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Александр Стубб та Йонас Гар Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики та інфраструктури.