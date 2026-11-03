Румунія та Польща активували засоби ППО на тлі російської атаки на Україну

На тлі російської масованої атаки на Україну в ніч проти 3 листопада Польща активувала необхідні сили та засоби системи протиповітряної оборони, а в Румунії підіймала у небо авіацію союзників по НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили пресслужба Міністерства оборони Румунії та Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережах.

У ніч проти 3 листопада система радіолокаційного спостереження румунського Міністерства оборони зафіксувала дві повітряні цілі поблизу кордону з Румунією, на ділянці між українськими містами Ізмаїл та Кілія.

Повітряні Сили України підтвердили присутність кількох безпілотних літальних апаратів у цьому регіоні, зокрема поблизу населеного пункту Вилкове на Одещині.

У зв’язку з цим два літаки F-18 ВПС Іспанії, що перебувають на бойовому чергуванні в складі Повітряної поліції Румунії, злетіли з 57-ї авіабази.

Жителям північної частини повіту Тулча було оголошено розіслано повідомлення RO-Alert. Про вторгнення в румунський повітряний простір не повідомлялося, а тривогу скасували о 00:21.

Тим часом Польща під час російської атаки на Україну задіяла сили та засоби протиповітряної оборони. В Оперативному командуванні ЗС наголосили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо прикордонних з Україною районів. Порушень повітряного простору не фіксували.

Нагадаємо, 23 жовтня мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств Польщі отримали сповіщення про небезпеку через російську атаку на західні області України.

Також писали, що біля польського Любліна кілька днів шукали об’єкт, який міг порушити повітряний простір Польщі.

А раніше Румунія збила два реактивних дрони над Чорним морем. Обидві цілі ідентифікували як ударні дрони сімейства "Герань" з реактивним двигуном.