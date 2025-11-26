"Коалиция решительных" хочет быстрого решения по финансированию Украины на базе замороженных активов РФ

Участники "коалиции решительных" ожидают быстрого решения по обеспечению долгосрочного финансирования Украины, в частности на основе полной стоимости замороженных активов России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении сопредседателей "коалиции решительных" по результатам онлайн-заседания 25 ноября.

В "коалиции решительных" призвали использовать всю сумму российских обездвиженных активов на долгосрочное финансирование Украины.

"Быстрое решение по обеспечению долгосрочного финансирования для Украины, в том числе за счет использования полной суммы обездвиженных российских суверенных активов, будет критически важным", – говорится в заявлении, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Лидеры государств-членов "коалиции решительных" также подтвердили намерение продолжать "усиливать свою финансовую и военную поддержку Украины и давление на Россию и ее военную машину, пока Россия отказывается встать на путь к справедливому и прочному миру".

Стоит заметить, что на виртуальном заседании "коалиции решительных" 25 ноября, в котором приняли участие представители 35 стран, сопредседательствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

На заседании также присутствовал государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Как сообщала "Европейская правда", по результатам заседания "коалиции решительных" Франция и Великобритания договорились уже 26 ноября создать рабочую группу по подготовке гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных", к которой будут привлечены Соединенные Штаты и Турция.

Также было договорено в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по двум направлениям: замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины.