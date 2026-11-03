У Британії впевнені, що досягнуть цілі у 3% ВВП на оборону до 2030 року

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг висловив впевненість в тому, що країна досягне цільового показника у 3% ВВП у витратах на оборону до 2030 року.

Його заяву цитує Politico, передає "Європейська правда".

Згідно з планом уряду, Британія виконає зобов’язання перед НАТО щодо виділення 3,5% ВВП на оборону до 2035 року, а також визначить цільову дату досягнення рівня 3% у 2030 році.

Глава Міноборони переконаний, що на шляху досягнення цих цілей найскладнішими завданнями будуть забезпечення фінансування та спонукання промисловості до виконання зобов’язань.

"Ми перебуваємо в умовах посилення загрози, і тому, оскільки Велика Британія та наші союзники по НАТО витрачають і інвестують більше в наші оборонні можливості, нам потрібно, щоб промисловість також активізувалася та прискорила темпи разом з нами", – наголосив Стрітінг.

Наразі Велика Британія витрачає на оборону близько 2,6% ВВП. Однак оборонний бюджет було збільшено з метою стримування Росії, тоді як інші британські міністерства стикаються зі скороченнями.

"Гадаю, я, мабуть, був єдиним міністром уряду, який під час обговорення бюджету міг упевнено сказати, що ми отримаємо більше", – зазначив Стрітінг, коментуючи оголошення проєкту бюджету минулого тижня.

Він додав, що зобов’язання щодо збільшення видатків "було важливим сигналом для промисловості, наших союзників, а також, власне, і для наших супротивників". Міністр також відкинув звинувачення в тому, що уряд не визначив чіткого шляху до збільшення видатків.

У оголошенні минулого тижня Міністерство фінансів також створило Робочу групу з інноваційного фінансування оборони, спрямовану на "максимізацію внеску приватного та міжнародного фінансування в оборону Великої Британії". Ідея полягає в тому, щоб з’ясувати, як залучити більше коштів приватного сектору в оборонну галузь, зокрема за допомогою державно-приватних партнерств.

Міністр оборони визнав, що не є прихильником цієї ініціативи.

"Є інші способи залучення приватного фінансування, які враховують правильні уроки, забезпечують хороший прибуток та вигідні умови для всіх і проходять без суперечок", – пояснив Стрітінг.

Нагадаємо, 1 вересня канцлер скарбниці Великої Британії Джон Гілі заявив, що він прокладе "чіткий шлях" до збільшення видатків на оборону на весняному огляді витрат уряду, на тлі спекуляцій щодо того, коли країна досягне цільових показників НАТО.

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг раніше наголосив на необхідності бути готовими до сценарію, "за якого Велика Британія та альянс НАТО опиняться у стані війни з Росією".