Опитування: переважна більшість німців розуміє молодіжні протести

Нове опитування громадської думки у Німеччині свідчить, що переважна більшість німців загалом розуміє молодіжні протести в країні.

Про це свідчить опитування Forsa, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

У респондентів запитали, чи розуміють вони молодіжні протести у Німеччині: 83% респондентів відповіли ствердно на це запитання.

Лише 16% заявили, що не розуміють протестувальників, а ще 1% не зміг відповісти.

Ця підтримка охоплює всі верстви населення: переважна більшість як у східній, так і в західній Німеччині, у всіх вікових групах та серед прихильників усіх політичних таборів висловила глибоке розуміння молодіжних протестів.

Також зазначається, що серед учнів середніх шкіл та студентів 86% розуміють причини демонстрацій.

Опитування було проведено 29 та 30 жовтня 2026 року, в ньому взяли участь 1006 осіб.

Протягом вихідних десятки тисяч молодих людей вийшли на демонстрації, які здебільшого проходили мирно. Однак згодом спалахнули деякі насильницькі заворушення. У Франкфурті-на-Майні кидали каміння та коктейлі "Молотова", бунтівники розбивали вітрини магазинів, а також відбувалися пограбування. Поранення отримали понад 100 поліцейських.

Організатори протестів Gen Z regelt заявили, що демонстрації мають продовжитися найближчим часом.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від використання демонстрацій як приводу для насильства і закликав до жорстких заходів щодо порушників закону.