ЗМІ: США і Білорусь ведуть перемовини про звільнення великої кількості політв’язнів

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть переговори з білоруським режимом Александра Лукашенка про можливість звільнення Мінськом щонайменше 100 політичних в'язнів найближчим часом.

Про це стало відомо агентству Reuters від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників агентства, американські посадовці хочуть домогтися звільнення понад 100 ув'язнених в рамках однієї угоди.

Як зазначає агентство, наразі незрозуміло, які саме ув'язнені можуть бути звільнені і коли саме це може статися.

Білий дім відмовився від коментарів, а білоруське посольство у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Також лишається незрозумілим, що саме США запропонують Лукашенку в обмін на угоду про звільнення ув'язнених.

Одним із заходів, який американські посадовці неофіційно обговорювали цього року, є пом'якшення санкцій США щодо калійної галузі Білорусі. Білорусь є одним з основних світових постачальників інгредієнтів для добрив.

Нагадаємо, 10 листопада Лукашенко анонсував переговори з делегацією США. За його словами, вони мають відбутися найближчим часом.

Адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стало звільнення 52 білоруських політвʼязнів.

У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Також у вівторок, 4 листопада, Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

