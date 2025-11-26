СМИ: США и Беларусь ведут переговоры об освобождении большого количества политзаключенных

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа ведут переговоры с белорусским режимом Александра Лукашенко о возможности освобождения Минском не менее 100 политических заключенных в ближайшее время.

Об этом стало известно агентству Reuters от источников, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседников агентства, американские чиновники хотят добиться освобождения более 100 заключенных в рамках одного соглашения.

Как отмечает агентство, пока непонятно, какие именно заключенные могут быть освобождены и когда именно это может произойти.

Белый дом отказался от комментариев, а белорусское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Также остается непонятным, что именно США предложат Лукашенко в обмен на соглашение об освобождении заключенных.

Одной из мер, которую американские чиновники неофициально обсуждали в этом году, является смягчение санкций США в отношении калийной отрасли Беларуси. Беларусь является одним из основных мировых поставщиков ингредиентов для удобрений.

Напомним, 10 ноября Лукашенко анонсировал переговоры с делегацией США. По его словам, они должны состояться в ближайшее время.

Администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стало освобождение 52 беларусских политзаключенных.

В рамках этих усилий США сняли санкции с беларусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Также во вторник, 4 ноября, Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

Читайте также: "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко.