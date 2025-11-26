Сотні фермерів з’їхались тракторами у центр Лондона на протест проти податку на спадщину
Сотні фермерів з’їхались у центр Лондона, щоб висловити обурення планами реформи оподаткування під час успадкування господарства.
Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".
Сотні фермерів та власників сільськогосподарських ділянок з’їхались у центр Лондона на акцію протесту. Деякі приїхали на тракторах, попри заклики поліції Лондона не робити цього.
Приводом для протесту стали плани уряду скасувати виняток з податку на спадщину для ферм, вартість яких оцінюється у понад мільйон фунтів стерлінгів. Спадкоємцям також доведеться платити податок, але за удвічі нижчою ставкою та з розтермінуванням у часі. Зміни мають набути чинності з квітня.
Протестувальники кажуть, що запропоновані зміни ризикують "знищити британське сільське господарство у тому вигляді, як його знають", що для багатьох стимулом хазяйнувати на фермі було саме те, що це родинна спадщина і для багатьох сплата такого податку буде непосильною.
Нагадаємо, навесні французькі фермери блокували дороги довкола Парижа, вимагаючи послаблення регуляторного тиску для їхньої галузі.
