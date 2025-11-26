Сотни фермеров съехались тракторами в центр Лондона на протест против налога на наследство

Сотни фермеров съехались в центр Лондона, чтобы выразить возмущение планами реформы налогообложения при наследовании хозяйства.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Сотни фермеров и владельцев сельскохозяйственных участков съехались в центр Лондона на акцию протеста. Некоторые приехали на тракторах, несмотря на призывы полиции Лондона не делать этого.

PA

Поводом для протеста стали планы правительства отменить исключение из налога на наследство для ферм, стоимость которых оценивается в более миллиона фунтов стерлингов. Наследникам также придется платить налог, но по вдвое меньшей ставке и с рассрочкой во времени. Изменения должны вступить в силу с апреля.

Протестующие говорят, что предложенные изменения рискуют "уничтожить британское сельское хозяйство в том виде, как его знают", что для многих стимулом хозяйничать на ферме было именно то, что это семейное наследство, и для многих уплата такого налога будет непосильной.

PA

Напомним, весной французские фермеры блокировали дороги вокруг Парижа, требуя ослабления регуляторного давления для их отрасли.

Читайте также Тест на субъектность: почему аграрные переговоры станут ключевыми для вступления Украины в ЕС