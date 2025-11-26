Прем'єрка Литви: санкції проти Білорусі будуть крайнім заходом

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що країна введе санкції проти Білорусі лише у крайньому разі.

Її слова передає LRT, пише "Європейська правда".

Ругінене заявила, що наразі посилюються різні заходи у відповідь на дії Білорусі, водночас вона запевнила – санкції будуть "крайнім заходом".

"Не забуваймо – ми відкрили кордони, але можемо їх знову закрити. Якщо вантажівки не будуть звільнені, якщо доброзичливість, яку ми бачили під час закриття кордону, не повернеться, ми вживатимемо все більш суворих заходів", – акцентувала прем’єр-міністерка Литви.

Нагадаємо, 25 листопада самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що "проблему" виїзду литовських вантажівок з країни повинні вирішувати МЗС обох країн.

Його заява пролунала на тлі продовження блокування Білоруссю виїзду литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування попри те, що Литва вже відкрила кордон з країною.

Литва ненадовго повністю закривала кордон з Білоруссю на тлі масових вторгнень метеозондів з контрабандою, проте вирішила достроково відкрити пункти пропуску.