Премьер Литвы: санкции против Беларуси будут крайней мерой

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что страна введет санкции против Беларуси в качестве крайней меры.

Ее слова передает LRT, пишет "Европейская правда".

Ругинене заявила, что в настоящее время усиливаются различные меры в ответ на действия Беларуси, в то же время она заверила – санкции будут "крайней мерой".

"Не забывайте – мы открыли границы, но можем их снова закрыть. Если грузовики не будут освобождены, если доброжелательность, которую мы видели во время закрытия границы, не вернется, мы будем принимать все более строгие меры", – подчеркнула премьер-министр Литвы.

Напомним, 25 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "проблему" выезда литовских грузовиков из страны должны решать МИД обеих стран.

Его заявление прозвучало на фоне продолжения блокирования Беларусью выезда литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания, несмотря на то, что Литва уже открыла границу со страной.

Литва ненадолго полностью закрыла границу с Беларусью на фоне массовых вторжений метеозондов с контрабандой, однако решила досрочно открыть пункты пропуска.