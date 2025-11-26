Укр Рус Eng

Європарламент закликав заборонити користування соцмережами до 16-річного віку

Новини — Середа, 26 листопада 2025, 15:17 — Марія Ємець

Євродепутати закликали до нових кроків для захисту неповнолітніх користувачів онлайн, де у тому числі пропонують заборону самостійного користування соцмережами та ШІ-асистентами до 16-річного віку.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

26 листопада Європарламент 483 голосами "за" схвалив доповідь, де висловлюють занепокоєння ризиками онлайн-середовища для здоров’я і безпеки неповнолітніх, закликають до більших інструментів захисту та встановлення вікового цензу для користування соцмережами.

Пропозиції раніше підготували у профільному комітеті Європарламенту.

Серед іншого, пропонують у межах ЄС запровадити правило, що самостійне користування соцмережами, платформами обміну відео та ШІ-асистентами можливе з 16 років, а для 13-16-річних доступ можливий "за батьківською згодою". 

Депутати висловили підтримку намірам Єврокомісії створити застосунок для перевірки віку та зазначили, що це все одно не послаблює відповідальності цифрових платформ у питаннях захисту неповнолітніх. 

Для забезпечення ретельнішого дотримання законодавства ЄС євродепутати закликають, щоби у разі серйозних та частих порушень була можлива відповідальність вищого керівництва компаній, особливо якщо йдеться про захист прав неповнолітніх і верифікацію віку. 

Крім того, вони закликають заборонити і впровадити автоматичне блокування для неповнолітніх функцій, що викликають цифрову залежність (як "нескінченна стрічка", автовідтворення відео, "гачок винагород" в іграх тощо); блокувати сайти, які не виконують правил ЄС; заборонити застосовувати до неповнолітніх алгоритми, що пропонують контент на основі попередніх взаємодій; заборонити платформам пропонувати неповнолітнім фінансову винагороду за інфлюенсерство.

Окремо закликають шукати рішення для викликів, пов’язаних з розвитком штучного інтелекту.

У доповіді згадуються цифри з дослідження, згідно з яким близько 97% молоді щоденно бувають онлайн, 78% користувачів віком від 13 років заглядають у свої смартфони щонайменш раз на годину, приблизно 25% користуються ним з ознаками залежності. 

Опитування Eurobarometer у 2025 році показало, що 90% європейських громадян вважають нагальними додаткові кроки для захисту дітей в онлайн-середовищі, а основними викликами вважають проблеми для ментального здоров’я внаслідок "зависання" онлайн, кібербулінг та контент, що не відповідає віку. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто підтримує обмеження соцмереж для дітей і доручила групі експертів до кінця року подати звіт про заходи, які можна вжити на рівні ЄС.

Президент Франції Емманюель Макрон висловився за заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент ЄвроЖиття
Реклама: