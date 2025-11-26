Європарламент закликав заборонити користування соцмережами до 16-річного віку

Євродепутати закликали до нових кроків для захисту неповнолітніх користувачів онлайн, де у тому числі пропонують заборону самостійного користування соцмережами та ШІ-асистентами до 16-річного віку.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

26 листопада Європарламент 483 голосами "за" схвалив доповідь, де висловлюють занепокоєння ризиками онлайн-середовища для здоров’я і безпеки неповнолітніх, закликають до більших інструментів захисту та встановлення вікового цензу для користування соцмережами.

Пропозиції раніше підготували у профільному комітеті Європарламенту.

Серед іншого, пропонують у межах ЄС запровадити правило, що самостійне користування соцмережами, платформами обміну відео та ШІ-асистентами можливе з 16 років, а для 13-16-річних доступ можливий "за батьківською згодою".

Депутати висловили підтримку намірам Єврокомісії створити застосунок для перевірки віку та зазначили, що це все одно не послаблює відповідальності цифрових платформ у питаннях захисту неповнолітніх.

Для забезпечення ретельнішого дотримання законодавства ЄС євродепутати закликають, щоби у разі серйозних та частих порушень була можлива відповідальність вищого керівництва компаній, особливо якщо йдеться про захист прав неповнолітніх і верифікацію віку.

Крім того, вони закликають заборонити і впровадити автоматичне блокування для неповнолітніх функцій, що викликають цифрову залежність (як "нескінченна стрічка", автовідтворення відео, "гачок винагород" в іграх тощо); блокувати сайти, які не виконують правил ЄС; заборонити застосовувати до неповнолітніх алгоритми, що пропонують контент на основі попередніх взаємодій; заборонити платформам пропонувати неповнолітнім фінансову винагороду за інфлюенсерство.

Окремо закликають шукати рішення для викликів, пов’язаних з розвитком штучного інтелекту.

У доповіді згадуються цифри з дослідження, згідно з яким близько 97% молоді щоденно бувають онлайн, 78% користувачів віком від 13 років заглядають у свої смартфони щонайменш раз на годину, приблизно 25% користуються ним з ознаками залежності.

Опитування Eurobarometer у 2025 році показало, що 90% європейських громадян вважають нагальними додаткові кроки для захисту дітей в онлайн-середовищі, а основними викликами вважають проблеми для ментального здоров’я внаслідок "зависання" онлайн, кібербулінг та контент, що не відповідає віку.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто підтримує обмеження соцмереж для дітей і доручила групі експертів до кінця року подати звіт про заходи, які можна вжити на рівні ЄС.

Президент Франції Емманюель Макрон висловився за заборону соцмереж для дітей до 15 років.