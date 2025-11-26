Европарламент призвал запретить пользование соцсетями до 16-летнего возраста

Евродепутаты призвали к новым шагам для защиты несовершеннолетних пользователей интернета, где в том числе предлагают запрет самостоятельного пользования соцсетями и ИИ-ассистентами до 16-летнего возраста.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

26 ноября Европарламент 483 голосами "за" одобрил доклад, где выражают обеспокоенность рисками онлайн-среды для здоровья и безопасности несовершеннолетних, призывают к большим инструментам защиты и установлению возрастного ценза для пользования соцсетями.

Предложения ранее подготовили в профильном комитете Европарламента.

Среди прочего, предлагают в рамках ЕС ввести правило, что самостоятельное пользование соцсетями, платформами обмена видео и ИИ-ассистентами возможно с 16 лет, а для 13-16-летних доступ возможен "по родительскому согласию".

Депутаты выразили поддержку намерениям Еврокомиссии создать приложение для проверки возраста и отметили, что это все равно не ослабляет ответственности цифровых платформ в вопросах защиты несовершеннолетних.

Для обеспечения более тщательного соблюдения законодательства ЕС евродепутаты призывают, чтобы в случае серьезных и частых нарушений была возможна ответственность высшего руководства компаний, особенно если речь идет о защите прав несовершеннолетних и верификации возраста.

Кроме того, они призывают запретить и внедрить автоматическую блокировку для несовершеннолетних функций, вызывающих цифровую зависимость (как "бесконечная лента", автовоспроизведение видео, "крючок вознаграждений" в играх и т.д.); блокировать сайты, которые не выполняют правил ЕС; запретить применять к несовершеннолетним алгоритмы, предлагающие контент на основе предыдущих взаимодействий; запретить платформам предлагать несовершеннолетним финансовое вознаграждение за инфлюенсерство.

Отдельно призывают искать решения для вызовов, связанных с развитием искусственного интеллекта.

В докладе упоминаются цифры из исследования, согласно которому около 97% молодежи ежедневно бывают онлайн, 78% пользователей в возрасте от 13 лет заглядывают в свои смартфоны минимум раз в час, примерно 25% пользуются им с признаками зависимости.

Опрос Eurobarometer в 2025 году показал, что 90% европейских граждан считают неотложными дополнительные шаги для защиты детей в онлайн-среде, а основными вызовами считают проблемы для ментального здоровья вследствие "зависания" онлайн, кибербуллинг и контент, не соответствующий возрасту.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает ограничение соцсетей для детей и поручила группе экспертов до конца года представить отчет о мерах, которые можно принять на уровне ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за запрет соцсетей для детей до 15 лет.